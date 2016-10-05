Після скоєного ДТП голова Чернігівської облради роздобув довідку про відсутність у нього ознак сп'яніння

Як повідомляє кореспондент УНІАН, чиновник продемонстрував довідку сьогодні під час брифінгу.

Документ видав комунальний лікувально-профілактичний заклад "Чернігівський обласний наркологічний диспансер" Чернігівської обласної ради. У довідці вказується, що у "Вдовенка Ігоря Станіславовича ознак сп’яніння не виявлено". Голова обласної ради зазначив, що поліція не пропонувала йому пройти тест на місці пригоди.

Власне ДТП Вдовенко пояснив втратою навичок водіння автомобіля, оскільки останнім часом їздить з водієм. Він підтвердив, що перебуває у відпустці і вчора їхав по гриби. Чиновник також повідомив, що вибачився перед водіями, автомобілі яких постраждали у ДТП, та готовність нести адміністративну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, учора у Чернігові місцеві інтернет-ЗМІ оприлюднили інформацію,и що голова Чернігівської обласної ради Вдовенко потрапив у ДТП, перебуваючи у нетверезому стані. За інформацією видання "Чернігівщина: події і коментарі", Вдовенко відмовився на місці ДТП проходити тест на алкоголь. Він поїхав з поліцією у медичний заклад. Пізніше у нього було виявлено алкоголь у крові.

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ДТП трапилося на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та проспекту Миру. Автомобіль "Хюндай Туксон", за кермом якого був голова обласної ради Вдовенко, не дотримався на світлофорі безпечної дистанції руху і в'їхав в автомобіль "Славута", що зупинився попереду. "Славута" вдарила автомобіль "Део Ланос".

Чернігівська поліція не підтвердила інформацію про нетверезий стан голови обласної ради. Також у поліції повідомили, що результати аналізів будуть готові за кілька днів.