У Києві п'яний чоловік у маскарадному капелюсі пограбував магазин одягу (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

В чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що в магазині одягу чоловік з ножем напав на реалізатора і забрав товар. Заявниця розповіла, що в момент пограбування крім неї в приміщенні нікого не було. Зловмисник пригрозив кухонним ножем і забрав з прилавка два спортивні светри.

За словами дівчини-продавця, чоловік був з ознаками сильного алкогольного сп'яніння, а на голові був маскарадний капелюх, прикрашений білим дощиком.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 ("Розбій") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років тюремного ув'язнення.

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«Поліцейські встановили, що підозрюваний втік зі столиці і ховається в місті Новоград-Волинський. Поліцейські затримали зловмисника на центральній вулиці міста. Ним виявився 37-річний уродженець Донецької області, який неодноразово відбував покарання за майнові злочини», - сказано в повідомленні.

Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що планував заволодіти грошима з каси і мобільним телефоном продавця, але злякався того, що жінка натиснула тривожну кнопку і стала кликати на допомогу.

Зараз правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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