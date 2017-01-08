На Різдво в Україні через негоду загинули п'ять осіб, 45 травмовано

Минулої доби внаслідок ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ятеро і травмовано 45 осіб.

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Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, через сильні снігопади обмеження автомобільного руху введено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.