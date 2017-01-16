Транспортний літак впав на дачне селище в районі Бішкека - ЗМІ

Про це ТАСС повідомили в прес-службі аеропорту.

"На борту літака перебувало лише члени екіпажу, скільки саме - ми поки сказати не можемо", - поінформували співрозмовники агентства. Відомостей про загиблих поки немає.

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За даними МНС Киргизії, повітряне судно впало на дачне селище. "Після його падіння загорілися два будинки, які знаходяться на території селища. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі", - зазначили в міністерстві.

Сам аеропорт Бішкека функціонує у звичайному режимі.