У Києві заарештували узбекистанця, якого розшукували за мільярдні фінансові махінації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

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«За клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Солом'янським районним судом застосовано екстрадиційний арешт до 33-річного громадянина Узбекистану, який перебуває в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів на території Узбекистану», - йдеться в повідомленні.

Іноземця затримали на окремому контрольно-пропускному пункті «Київ» Держприкордонслужби України. При собі у чоловіка був паспорт громадянина Домініканської Республіки та Узбекистану.

Як пояснили у відомстві, згідно з реэстром генерального секретаріату Інтерполу, цей громадянин перебуває в міжнародному розшуку за підозрою в привласненні коштів у розмірі понад 91 млн доларів, приховуванні іноземної валюти на суму близько 200 млн доларів і 271 тис. 602 євро, легалізації доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності на суму 77,4 млн швейцарських франків і 200 тис. латвійських лат, а також службовому підробленні.

Зараз очікується запит від компетентних органів Узбекистану про видачу зловмисника для притягнення його до кримінальної відповідальності.