На Рівненщині злетів в кювет автобус із пасажирами (фото, відео)

На Рівненщині сьогодні, 20 січня, на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Тараканів Дубенського району перекинувся мікроавтобус із пасажирами. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Рівненській області.

Зазначається, що 47-річний водій «Volkswagen Transporter» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся.

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У результаті ДТП семеро пасажирів потрапили до лікарні з незначними травмами.

«Правоохоронці встановили, що люди якраз поверталися з джерела, що у селі Онишківці, та рухалися у напрямку Рівного. Поблизу села Тараканів водій, житель Збаражського району Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, допустив з’їзд у кювет, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся», - повідомили у поліції регіону.

Сімох пасажирів: 43-х та 51-річну мешканок Кременеця, двох 21-річних жительок Золочівського району Львівської області, 24-річну киянку, 44-річну — із села Білокриниця Кременецького району та 25-річного тернополянина після надання медичної допомоги відпустили.