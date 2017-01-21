На Львівщині горіла церква XIX століття (фоторепортаж, відео)
10:32, 21 січня 2017Інциденти
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У селі Бачина Старосамбірського району Львівської області 20 січня горіла дерев‘яна церква Святого Великомученика Йосафата, побудована у 1868 році.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ліквідація пожежі тривала близько п’яти годин із залученням шести пожежних підрозділів у складі 29 рятувальників та 8 одиниць техніки.
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Вогнем повністю знищено три куполи і перекриття даху, сильно пошкоджено стіни на площі 100 кв. м. Частину церковного майна, зокрема великі ікони, врятувати не вдалося.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків та причина займання встановлюються.
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