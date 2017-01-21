На Львівщині горіла церква XIX століття (фоторепортаж, відео)

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ліквідація пожежі тривала близько п’яти годин із залученням шести пожежних підрозділів у складі 29 рятувальників та 8 одиниць техніки.

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Вогнем повністю знищено три куполи і перекриття даху, сильно пошкоджено стіни на площі 100 кв. м. Частину церковного майна, зокрема великі ікони, врятувати не вдалося.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків та причина займання встановлюються.