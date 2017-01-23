У Києві до довічного ув’язнення засудили організатора вбивств таксистів із елітними автівками

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва з посиланням на прокурора Дмитра Величка, вироком суду організатора злочинів - 28-річного уродженця Черкаської області, засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Трьом його спільникам (наймолодшому з яких лише 22 роки) суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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«Призначене покарання у повній мірі відповідає позиції, яку державне обвинувачення висловлювало під час судових дебатів», - сказав Величко.

Як нагадали в прокуратурі, четверо зловмисників скоїли вбивство та два замахи на вбивство водіїв влітку минулого року на території столиці. Своїх жертв зловмисники знаходили через мережу Інтернет за оголошеннями про пошук водіїв з власними автівками елітного класу.

Одного з таксистів, який відгукнувся на оголошення, зловмисники жорстоко вбили на березі річки Дніпро, після чого спалили його тіло, а останки закопали у безлюдному місці. «У такий же спосіб вказані особи намагалися позбавити життя ще двох людей, та навіть викопали ями для своїх жертв. І лише завдяки злагодженій та оперативній роботі столичних правоохоронців скоєнню цих вбивств вдалось запобігти», - зазначили в прокуратурі.