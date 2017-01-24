На Львівщині внаслідок обвалу травмувався шахтар

Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

В 3:43 23 січня в реанімаційне відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні госпіталізований працівник шахти "Степова" ДП "Львіввугілля" 1984 року народження, житель Червонограда.

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Травмування сталося в результаті обвалу породи. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого перевели для подальшого лікування до травматологічного відділення.

Причини події - з'ясовуються.

Стан потерпілого станом на 6:00 24 січня - середньої тяжкості.