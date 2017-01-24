На Львівщині внаслідок обвалу травмувався шахтар
09:42, 24 січня 2017Інциденти
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У Червонограді Львівської обл. в результаті обвалу породи травмований працівник шахти "Степова" ДП "Львіввугілля".
Причини події - з'ясовуються / УНИАН
Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
В 3:43 23 січня в реанімаційне відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні госпіталізований працівник шахти "Степова" ДП "Львіввугілля" 1984 року народження, житель Червонограда.
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Травмування сталося в результаті обвалу породи. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого перевели для подальшого лікування до травматологічного відділення.
Причини події - з'ясовуються.
Стан потерпілого станом на 6:00 24 січня - середньої тяжкості.
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