У Донецькій області стався обвал на шахті - Жебрівський

Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, обвал на шахті «Центральна» Державного підприємства «Торецьквугілля» заблокував у лаві сімох шахтарів.

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«В результаті оперативних дій гірських рятувальників, шахтарів піднято на поверхню. За словами рятувальників, видимих ушкоджень у гірників немає, однак їх доставлено до лікарні для детального обстеження», – написав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у с. Піщане Покровського району Донецької області, на ПАТ ШУ "Покровське" в результаті обвалу працівник отримав смертельні травми.