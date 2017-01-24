СБУ заблокувала спробу терористів вивезти з "ДНР" для продажу 19 вагонів з металобрухтом

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що ватажки терористичної організації "ДНР" для фінансування незаконних збройних формувань планували налагодити нелегальне вивезення металобрухту з тимчасово окупованих територій.

Через підконтрольні комерційні структури, які мають дозволи на перевезення товарів через лінію розмежування, вони вивозили продукцію на контрольовану українською владою територію для перепродажу.

На даний час співробітниками спецслужби на залізничному пункті пропуску Костянтинівка затримано та накладено арешт на 19 вагонів, в яких перевозився металобрухт.

За наявною в СБУ інформацією, це була перша спроба представників терористів незаконно вивезти лом чорних металів.

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На вагони з металобрухтом приблизною вартістю майже 6 млн грн накладено арешт.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.