У київському метро чоловіки розгойдали вагон, щоб врятувати п'яного пасажира

Як написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Катерина Макаревич, яка стала очевидицею інциденту, 24 січня на станції метро "Нивки" ноги хлопця застрягли між платформою і вагоном, потерпілий лежав на платформі обличчям вниз.

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"Лежить хлопець, не рухається, але очі відкриті. Намагаємося з'ясувати у нього, чи він може поворухнути застряглою ногою. Спочатку він не реагує, але потім вимовляє щось невиразне. З'ясовується, що він п'яний", - написала журналістка.

Машиністу не вдалося зрушити поїзд, пасажири вирішили розгойдати вагон самостійно.

"Через півхвилини вже 10 чоловіків розгойдували вагон...Нарешті, в процесі розгойдування вагона ноги хлопця вдалося витягнути. І почулися оплески жінок за те, що невідомі один одному чоловіки об'єднали зусилля, щоб допомогти невідомій їй людині. Нехай і п'яній", - сказано у повідомленні.

Інформацію про даний випадок "112.ua" підтвердили у прес-службі метрополітену, підкресливши, що пасажир перебував у нетверезому стані, в результаті інциденту не постраждав і відмовився від госпіталізації.