У Харківській ОДА не знайшли вибухівку

Повідомлення про вибухівку в Харківській облдержадміністрації надійшло в поліцію 30 січня близько 10:30. Про це повідомили в прес-службі поліції в Харківській області.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, експерти-вибухотехніки.

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Протягом декількох годин співробітники поліції оглянули майже 500 кв. метрів будівлі, евакуювали 6 осіб.

Правоохоронцями проводяться всі необхідні розшукові заходи з метою встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.