У Харківській ОДА не знайшли вибухівку
15:19, 30 січня 2017Інциденти
107 0
Жодних вибухових пристроїв чи речовин правоохоронці не виявили.
Правоохоронці розшукують того, хто повідомив про "замінування" / УНІАН
Повідомлення про вибухівку в Харківській облдержадміністрації надійшло в поліцію 30 січня близько 10:30. Про це повідомили в прес-службі поліції в Харківській області.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, експерти-вибухотехніки.
Читайте такожУ Києві затримали чоловіка, на рахунку якого близько ста "мінувань"
Протягом декількох годин співробітники поліції оглянули майже 500 кв. метрів будівлі, евакуювали 6 осіб.
Правоохоронцями проводяться всі необхідні розшукові заходи з метою встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter