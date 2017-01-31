У Дніпрі побили голову бюджетної комісії у міськраді
15:01, 31 січня 2017Інциденти
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У ніч на 31 січня на главу фракції «Об'єднання «Самопоміч», голови бюджетної комісії в міськраді Дніпра Артема Хмельникова було скоєно напад. Злочинці побили депутата біля його власного під'їзду.
Фото dpchas.com.ua
Як передає 056.ua, Хмельников розповів, що нападників не цікавили його особисті речі. Тому найбільш вірогідною версією нападу є його політична діяльність.
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«Сьогодні вночі на мене було скоєно фізичний напад. Троє невідомих, чекали біля під'їзду мого будинку. Цінні речі, які у мене були, їх не цікавили. Їх цікавив я. Навіть не спробували забирати щось цінне. Пов'язую напад з депутатською та політичною діяльністю. Інших конфліктів за останні роки у мене не було», - повідомив Артем Хмельников.
Зараз зловмисників розшукують правоохоронні органи.
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