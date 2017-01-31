У Дніпрі побили голову бюджетної комісії у міськраді

Як передає 056.ua, Хмельников розповів, що нападників не цікавили його особисті речі. Тому найбільш вірогідною версією нападу є його політична діяльність.

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«Сьогодні вночі на мене було скоєно фізичний напад. Троє невідомих, чекали біля під'їзду мого будинку. Цінні речі, які у мене були, їх не цікавили. Їх цікавив я. Навіть не спробували забирати щось цінне. Пов'язую напад з депутатською та політичною діяльністю. Інших конфліктів за останні роки у мене не було», - повідомив Артем Хмельников.

Зараз зловмисників розшукують правоохоронні органи.