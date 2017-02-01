У Дніпропетровській області втопили трактор, витягуючи зі ставка шкільний автобус

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, подія сталася поблизу села Рубанівське Васильківського району 30 січня. На той момент у транспортному засобі перебували водій та вчителька, які рухались в напрямку школи.

Першими для допомоги постраждалим прибули представники фермерського господарства "Авангард", якому належить водойма. Намагаючись витягнути потонулий автобус, вони втопили ще й трактор.

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Оцінивши обстановку голова адміністрації району та співробітники Васильківського районного сектору ГУ ДСНС у Дніпропетровській області вирішили звернутися за допомогою до рятувальників області.

Автомобіль загону технічної служби ЗІЛ прибув на місце події з Дніпра вранці 31 січня. Але щоб витягнути зі ставка потонулу техніку, довелося працівникам господарства "Авангард" збити крутий схил та засипати землею для вирівнювання берег ставка.

Нарешті автомобілем з лебідкою рятувальникам вдалося витягнути спершу шкільний автобус, а потім і трактор Т-150. Постраждалих внаслідок події немає.