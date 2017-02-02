У Києві іномарка врізалася у припарковану вантажівку, загинули троє людей (фото)

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в м.Києві, інформація про ДТП по пр. Генерала Ватутіна, 16-А надійшла до чергової частини служби порятунку 101 сьогодні вночі, о 01.35.

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Як з’ясували рятувальники, автомобіль BMW зіткнувся з вантажівкою, що була припаркована на території автозаправної станції. Внаслідок аварії тіла двох загиблих затисло між сидіннями та панеллю приладів.

Ще ода особа потерпіла. Рятувальники вилучили тіла водія та пасажира з пошкодженої автівки. Постраждалого було передано медичній службі. Як стало відомо згодом, він загинув на шляху до лікарні.

Раніше у Києві маршрутка збила двох пішоходів на зупинці і врізалася в стовп.