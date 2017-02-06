Після ліквідації головного "міліціонера "ЛНР" Плотницькому прийшла таємна рознарядка - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст та волонтер міжнародної спільноти InformNapalm Роман Бурко, посилаючись на отриману українськими хакерами інформацію.

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"Росіяни вкрай стурбовані, що в легенду з "українською ДРГ" ніхто не вірить і нарікають на російський слід", - йдеться у його повідомленні.

"Якщо мої висновки правильні, то з понеділка-вівторка люди Плотницького почнуть виконувати темник, шукати й призначати винних", - зазначив Бурко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу ліквідовано "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олега Анащенка. У "ЛНР" цей інцидент вже встигли назвати "терактом".