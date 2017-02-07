На Закарпатті автобус з пасажирами злетів з дороги в обрив і зачепився за дерева (фото)
14:51, 07 лютого 2017Інциденти
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У Рахівському районі Закарпаття рейсовий автобус з 15 пасажирами ледь не зірвався в п'ятнадцятиметровий обрив.
Автобус сполученням "Ясиння – Ужгород" з'їхав з дороги / ЗОДА
О 6:45 надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі державного значення Мукачево – Рогатин, поблизу с. Кваси, передає 24tv.ua.
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Автобус сполученням "Ясиння – Ужгород" з'їхав з дороги в річку Біла Тиса, повідомили в ДСНС.
"Водій рейсового автобуса "Еталон" не впорався з керуванням і з'їхав з дороги в гирлі річки. До речі, обрив, куди він з'їхав, висотою 15 метрів. Врятувало пасажирів, що автобус зачепився за дерева і фактично завис над урвищем", – розповіла прес-секретар ДСНС Закарпатській області Наталія Батир.
Фото: ЗОДА
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