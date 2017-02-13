Трирічний хлопчик, якого викинула матір із вікна, помер у київській лікарні

Про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя дитині не вдалося.

Жінка, яка викинула із вікна дитину, загинула на місці інциденту від отриманих травм. Згідно з попередніми даними, що жінка викинула із вікна дитину, а потім вистрибнула сама.

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Правоохоронці встановили особу жінки - місцева жителька, 1986 року народження. Коли правоохоронці спробували потрапити у її помешкання, двері були зачинені, тож їх довелося зламувати.

Єдиною вцілілою у жахливій трагедії залишилася кішка, яку теж викинули із вікна.

Наразі відкрито кримінальне провадження, поліції встановлює обставини трагедії.