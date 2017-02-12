Трагедія в Києві: на Дарниці жінка викинула з вікна 8-го поверху дитину і вистрибнула сама
10:07, 12 лютого 2017Інциденти
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Жінка загинула на місці. Дитину забрала швидка в реанімацію.
Про мотиви жінки поки невідомо / Фото espreso.tv
Сьогодні вранці в Дарницькому районі міста Києва на вулиці Срібнокільська, 12 жінка приблизно 27 років з вікна восьмого поверху викинула свою дитину, потім кота, а після вистрибнула сама.
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Про це повідомляє Еспресо.
Жінка і кіт загинули на місці. Дитину забрала швидка в реанімацію.
Повідомляється, що дитина під час падіння залетіла у вхід в підвальне приміщення, яке було зачинене. Відповідно, поліцейські до прибуття швидкої змушені були розібрати дах і власноруч діставали дитину, яка була повністю роздягнена.
Про мотиви жінки поки невідомо.
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