На Одещині потужний вибух газу зруйнував будинок

В с. Доброслав на Одещині стався потужний вибух газу у житловому будинку. Про це повідомила селищний голова Людмила Прокопечко на своїй сторінці в Facebook.

За повідомленням Прокопечко, на момент вибуху людей в будинку не було. Однак, вибухова хвиля зруйнувала будівлю.

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"Вибух був такої сили, що від будинку залишилися одні камені, а в сусідньому будинку повилітали шибки. За попередніми даними, вибух стався внаслідок витоку побутового газу", — повідомила Прокопченко. Співробітники ДСНС розбирали завали і обстежували місце події.

Як повідомляв УНІАН раніше, у місті Кам’янське Дніпропетровської області чоловік, який винаймав квартиру, здійснив самоспалення, протестуючи проти продажу житла новим власникам.