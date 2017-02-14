Як одеські поліцейські доставляли наркотики затриманим в СІЗО: перекрита ще одна схема постачання (фото)

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

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Вчора, 13 лютого, під час перевезення цілого набору наркотиків і психотропних речовин оперативною групою затриманий поліцейський. Він намагався доставити героїн, амфетамін і метадон.

Як пізніше з'ясувалося, працівники конвойної служби поліції за замовленням затриманих передавали в ізолятор не тільки наркотики, але і за доплату проносили мобільні телефони та інші заборонені предмети.