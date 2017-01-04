У Сумах зловмисники підірвали банкомат (фото)

Як повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції у Сумській області, сьогодні, близько четвертої години ранку спрацювала охоронна сигналізація в одному з магазинів по вулиці Харківській, 4.

Прибувши на місце події, наряд поліції охорони виявив пошкоджений банкомат. У ході огляду місця події виявлено, що з банкомату зникли дві касети з грошима. Сума збитків встановлюється.

Правоохоронці вважають, що пошкодження банкомату спричинив вибух газу, який зловмисники, ймовірно, запустили в корпус апарата.

Розглядаються також й інші версії події.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше у Києві двоє чоловіків намагалися пограбувати банкомат за допомогою флешки і клавіатури.