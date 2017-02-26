Гранатомети і набої до автомата: на Донеччині знайшли схованку зброї у покинутому будинку (фото)

У селі Валерьянівка Донецької області в печі занедбаного будинку поліція виявила схованку, в якій знаходилось 2 гранатомета РПГ-22, 7 бойових гранат та майже сотня набоїв до автомату Калашникова. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

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Повідомлення про знахідку надійшло у чергову частину Волноваського відділу поліції від співробітників СБУ, які повідомили, що в покинутому будинку с. Валерьянівка були виявлені предмети, схожі на боєприпаси. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Правоохоронці вилучили 2 гранатомета - РПГ-22, 3 гранати Ф-1 та 4 гранати РГД-5 із запалами та близько сотні набоїв до автомата Калашникова.

. Відкрито кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві правоохоронцями в одному з гаражів, який винаймав житель Львівщини, виявлено гранати, вибухівку та зброю.

Із схованки вилучено чотири гранати Ф-1 та одну РГД-5, запали, кілька десятків патронів до снайперської гвинтівки, а також тротилові шашки, пістолет і ножі.