У Києві в одному з гаражів виявлено гранати, вибухівку та зброю (фото)

Як повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у м. Києві, із схованки вилучено чотири гранати Ф-1 та одну РГД-5, запали, кілька десятків патронів до снайперської гвинтівки, а також тротилові шашки, пістолет і ножі.

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Правоохоронці встановили, що за кілька днів до виявлення арсеналу гаражне приміщення орендував 38-річний уродженець Львівської області. Як з’ясувалося, чоловік жив у цьому гаражі. Зараз із ним працюють слідчі. Поліція встановлює канал надходження арсеналу зброї і його призначення. Вилучені речові докази відправили для проведення експертного дослідження.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Жителя Львівщини затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Раніше на Волині правоохоронці вилучили у чоловіка більше 8 кілограмів вибухівки.