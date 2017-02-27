У Тернополі після розбійного нападу від інфаркту помер екс-голова Тернопільської облради

Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 24 лютого о 20:50 в поліцію надійшло повідомлення від місцевого мешканця про напад.

За словами потерпілого, близько 19:30 на нього біля гаража на вул. Паращука у Тернополі напало двоє невідомих у балаклавах. Вони заштовхали чоловіка в гараж, зв'язали руки пластиковими стяжками, на голову натягнули поліетиленовий пакет та, погрожуючи пістолетом й наносячи ним тілесні ушкодження, вимагали гроші.

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Чоловік при собі мав 1,5 тис. грн та мобільний телефон марки iPhone, які нападники забрали.

Побитого чоловіка залишили в гаражі. Через півтори години він прийшов до свідомості, зі зв'язаними руками дійшов до магазину на вул. Руській і вже звідти люди викликали поліцію та швидку.

На місці нападу експерти вилучили предмет, схожий на магазин від пістолета з трьома патронами.

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Потерпілого бригада швидкої забрала до лікарні. Медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та множинні садна обличчя. Після надання допомоги його відпустили за місцем проживання.

Дану подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 ч. 3 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Учора потерпілий помер у власному помешканні від повторного інфаркту міокарда.

При цьому місцеві ЗМІ повідомили, що загиблим виявився екс-голова Тернопільської облради Анатолій Жукінський.

Смерть екс-чиновника підтвердили на сайті облради.

Довідка УНІАН:

Анатолій Жукінський народився в Тернополі 25 серпня 1949 року.

У 2000-2002 – перший заступник голови Тернопільської ОДА.

У 2002-2006 – голова Тернопільської обласної ради.

За даними місцевих видань, після відставки займався підприємницькою діяльністю в галузі постачання паливно-мастильних та енергетичних матеріалів.