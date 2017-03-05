"Лежимо в темряві, хто живий, хто мертвий": гірники про вибух на шахті у Львівській області (відео)

"Серед них немає жодного із опіками, що можуть становити загрозу їх життю", - запевнив головний лікар Василь Савчин, передає Gazeta.ua.

Медики запевняють, що лікування для потерпілих – безкоштовне.

"Маємо обпечені та розширені легені, шкірні опіки, контузії, забої. Але добре, що вижили. Ми були в лаві, вибух стався миттєво. Каски, ліхтарі повідлітали. Лежимо в темряві, хто живий, хто мертвий. Навколо вогонь, пилюка, дихати взагалі нема чим. Хто головою сильніше вдарився, у кого організм не витримав тиску ударної хвилі, той не вижив. Витягли нас десь за 15 хвилин", - розповідає слюсар Олег Семенчук.

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"На шахту все одно будемо вертатися. Бо де ще роботу знайдемо. Надіємося, що обладнання поміняють, будуть провітрювання робити за всіма встановленими нормами, запрлату вчасно платитимуть", - каже слюсар Василь Слука.

Родичі приїжджають до хворих безкоштовними автобусами, які організувало для них керівництво облдержадміністрації.

"Мого Сергія і двох його співробітника відкинуло на 10 метрів по проходу. Він вижив, а ті мертві біля нього попадали. Опіків має площею 35%, на одне вухо не чує. Мало в нього бути весілля 29 липня, вже ресторан замовлений, розписку призначили. Тепер не знаємо, що робити, бо змінився так, що ледь впізнали", - каже мати постраждалого Валентина Бутрей.

У стаціонарі потерпілі пробудуть 21 день.