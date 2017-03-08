На Одещині невідомі знищили частину меморіалу жертвам Голокосту (фото)

Про це УНІАН повідомив директор Одеського музею пам’яті жертв Голокосту Павло Козленко.

За його словами, пам'ятник, зведений на новому єврейському кладовищі, «розбитий невідомими вщент, на дрібні шматочки, до найменшої цеглинки».

Зазначається, що цей меморіал жертвам Голокосту в Саврані встановлювала місцева єврейська громада, однак зараз нікого з її учасників у селищі вже не залишилося.

Як уточнили в Савранській районній раді, «зруйновано не сам меморіал, а його частину - стіну перед ним».

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Разом із тим, у місцевій поліції вважають, що ніхто не оскверняв пам'ятник - його руйнування сталося «від старості й природних причин».

За словами місцевих жителів, це вже повторне руйнування пам'ятника.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, «за цим фактом проводиться перевірка, питання взято на контроль, ним займатимуться».

Зазначимо, що на початку лютого аналогічний акт вандалізму було скоєно на півдні Одеської області, в місті Білгород-Дністровському. Там невідомі пошкодили меморіальну плиту, встановлену в 2005 році на місці розстрілу нацистами єврейського населення міста.