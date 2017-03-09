У Харкові автомобіль врізався у бетонний стовп і загорівся (фото)
11:30, 09 березня 2017Інциденти
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У Харкові на Московському проспекті автомобіль врізався в бетонний стовп і загорівся. Водій після цього втік.
Про це повідомляє 057.ua з посиланням на патрульну поліцію міста.
"Увечері 8 березня патрульним повідомили про те, що за адресою проспект Московський, 232, автомобіль вилетів з проїжджої частини і врізався в бетонний стовп і загорівся. Поліцейські виявили автомобіль марки Daewoo Nubira, який був повністю знищений пожежею. Залишки пожежі ліквідовані працівниками ДСНС", - сказано в повідомленні.
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Зі слів свідків ДТП, відразу після зіткнення водій автомобіля зник у невідомому напрямку. На щастя, в машині після зіткнення і її загоряння нікого не залишилося. Жертв в результаті ДТП немає.
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