У Харкові автомобіль врізався у бетонний стовп і загорівся (фото)

Про це повідомляє 057.ua з посиланням на патрульну поліцію міста.

"Увечері 8 березня патрульним повідомили про те, що за адресою проспект Московський, 232, автомобіль вилетів з проїжджої частини і врізався в бетонний стовп і загорівся. Поліцейські виявили автомобіль марки Daewoo Nubira, який був повністю знищений пожежею. Залишки пожежі ліквідовані працівниками ДСНС", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Києві зіткнулися 9 автомобілів, є постраждалі (фото)

Зі слів свідків ДТП, відразу після зіткнення водій автомобіля зник у невідомому напрямку. На щастя, в машині після зіткнення і її загоряння нікого не залишилося. Жертв в результаті ДТП немає.

Раніше в Харкові сміттєвоз протаранив зупинку.