У Харкові сміттєвоз протаранив зупинку (фото)

У Харкові сміттєвоз врізався в зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.

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У поліції повідомили, що аварія сталася сьогодні близько 8:30 ранку на проспекті Людвіга Свободи, коли на зупинці не було людей.

Водій вантажівки розповів, що неподалік від будинку N35 маршрутне таксі, яке їхало попереду, почало різко змінювати напрям руху, не включивши покажчик повороту. Тож, щоб уникнути зіткнення, водій ЗІЛа переконався, що на зупинці відсутні люди - направив на неї свій транспортний засіб.

"На водія сміттєвоза складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 124 ( КУпАП)", - додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Московському проспекті в Харкові водій автомобіля ВАЗ-2108 збив жінку.

Водій не помітив на пішохідному переході жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. На місці працювала слідчо-оперативна група, обставини ДТП з'ясовуються.