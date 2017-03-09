Колишнього кримського прокурора, підозрюваного у держзраді, оголошено в розшук – ГПУ

12:19, 09 березня 2017
Інциденти
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Колишнього прокурора Кримського регіону з нагляду за додержанням законів у військовій сфері, підозрюваного у державній зраді, оголошено в розшук.

фото УНІАН

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

«З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного слідчими прокуратури Автономної Республіки Крим його оголошено у розшук», - йдеться в повідомленні.

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Наразі вирішується питання про отримання дозволу на затримання колишнього прокурора з метою його доставки до суду та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поінформували в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила екс-прокурору Кримського регіону з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Сергію Нянчуру про підозру за фактом державної зради (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України.

За даними прес-секретаря генерального прокурора України Лариси Сарган, досудовим розслідуванням встановлено, що Нянчур у березні 2014 року вступив на службу до так званої "военной прокуратуры Черноморского флота Российской Федерации", обійнявши посаду першого заступника військового прокурора ЧФ РФ, на якій перебуває по теперішній час.

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Теги: #Крим#ГПУ#розшук