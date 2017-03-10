У Києві чоловік з кульовим пораненням намагався наздогнати грабіжників, які відібрали у нього 4 мільйони гривень

18:02, 10 березня 2017
Інциденти
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У Києві на вулиці Кіквідзе четверо озброєних зловмисників, вистріливши чоловікові в ногу, забрали у нього сумку, в якій знаходилися близько 4 мільйонів гривень.

Ілюстрація / REUTERS

Після пограбування злочинці, обличчя яких були приховані масками, втекли з місця події на автомобілі Volkswagen білого кольору, повідомляють "Вартові. Еспресо".

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Незважаючи на вогнепальне поранення в ногу, потерпілий поїхав за нападниками, намагаючись їх наздогнати.

У столиці введено план "Перехоплення" з розшуку та затриманню злочинців.

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Теги: #Київ#кримінал