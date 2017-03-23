Гройсман відбуває на Харківщину у зв’язку з вибухом на складі боєприпасів

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відбуває на Харківщину у зв’язку з вибухом на військовому складі боєприпасів поблизу м. Балаклія.

Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні зранку отримав інформацію про вибухи на складі боєприпасів під Харковом», - написав він і додав: «Зараз вилітаю на місце. Головне - забезпечити безпеку громадян».

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Гройсман додав, що перебуває на постійному зв'язку з військовими, керівництвом Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівництвом облдержадміністрації, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації та евакуації жителів прилеглих населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині поблизу м. Балаклія на військовому складі вночі 23 березня почали вибухати боєприпаси, проводиться евакуація населення із зони можливого ураження. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію. У свою чергу у Генштабі ЗСУ заявили, що загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не зафіксовано.