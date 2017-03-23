У ДСНС заявили, що мають достатньо сил та засобів для ліквідації пожежі на складі у Балаклії

У Державної служби з надзвичайних ситуацій є достатньо сил та засобів, щоб ліквідувати пожежу на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Петро Коротинський.

За його словами, пожежа на військових складах на Харківщині не є першою, яку ліквідовували підрозділи ДСНС. “Були вибухи на великих складах боєприпасів в Новобогданівці, були вибухи на 61 арсеналі в Лозовій, які ми ліквідували”, - нагадав він.

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“У нас є достатньо сил та засобів для того, щоб провести відповідні роботи в межах нашої компетенції”, - додав Коротинський.

Крім того, за словами представника ДСНС, на місці надзвичайної ситуації був піднятий по тривозі гарнізон ГУ ДСНС у Харківській області.

“Також ми привели в готовність піротехнічні розрахунки з інших областей, і за необхідності вони можуть бути перекинуті сюди для проведення відповідних робіт. Наші піротехніки мають досвід проведення робіт на таких об'єктах. Далі все буде залежати від того, які рішення будуть прийняті штабом безпосередньо на місці”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Також, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство. За його словами, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

Вже евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. Радіус евакуації збільшено до 10 кілометрів.

«Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км. В свою чергу, міністр оборони Степан Полторак повідомив, що над місцем пожежі в 50-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів.