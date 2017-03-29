Чоловік, який застрелив у власному будинку грабіжника, розповів подробиці інциденту

На Київщині чоловік у власному будинку застрелив одного з грабіжників, які увірвалися в оселю та накинулися на його дружину з погрозами, аби та віддала коштовні речі. Більшість із затриманих становлять громадяни Росії, йдеться в сюжеті ТСН.

За попередніми даними, бандити були вихідцями з Дагестану. Вони скоїли напад на родину місцевого приватного підприємця.

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"Оскільки в лісі живемо, сплю з рушницею. Хапаю рушницю, бо чую, що жінка кричить не своїм голосом. Коли я спустився, жінка лежала на полу, а він на ній. А потім побачив мене, підвівся, і я зрозумів: якщо не я, то мене", - розповів власник будинку.

Застрелений злочинець – українець, раніше судимий за вбивство, решта бандитів з Дагестану. Зараз їх перевіряють на причетність до інших злочинів.

Нагадаємо, 27 березня пізно ввечері група зловмисників у медичних масках увірвалася до будинку приватних підприємців в с. Сухолуччя Вишгородського району і жорстоко побила його власницю.

Слідчими Вишгородського відділу поліції відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) та ст.118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) ККУ.