Під Києвом чоловік застрелив грабіжника, рятуючи свою дружину (фото)

27 березня пізно ввечері група зловмисників у медичних масках увірвалася до будинку приватних підприємців в с. Сухолуччя Вишгородського району і жорстоко побила його власницю. Про це повідомили у ГУ НП в Київській області.

Вони, озброєні пістолетом, ломом, ножами та затяжками, напали на 40-річну жінку, яка на кухні першого поверху мила посуд. Жорстко били, вимагаючи віддати наявні гроші та коштовності із сейфу.

Почувши крик матері, 11-річна донька одразу ж розбудила батька, який відпочивав у кімнаті на другому поверсі будинку. Чоловік миттєво схопив свій зареєстрований мисливський карабін й, спускаючись вниз по сходах на допомогу дружині, зробив попереджувальний постріл. Зловмисники одразу втекли. Один з них залишився та продовжував фізичне насилля над жінкою, розповіли у поліції.

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"43-річний власник будинку вистрелив у нападника, завдяки чому звільнив налякану дружину та загалом врятував життя собі та рідним. Від отриманого вогнепального поранення злочинець одразу ж помер. Ним виявився 40-річний безробітній неодноразово засуджений житель Сумської області", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Через цю подію на території району було введено оперативний план "Перехоплення", а до розшуку зловмисників задіяно весь особовий склад Вишгородської поліції.

"Упродовж години правоохоронці розшукали та затримали у лісопосадці двох підозрюваних, які намагалися втекти від правосуддя. Ще одного розбійника, який тікав на автомобілі "Daewoo Lanos", затримала група реагування патрульної поліції. З транспортного засобу вилучили пістолет, ножі, радіостанції, лом та інші злочинні знаряддя", - розповіли у поліції.

Наразі трьох підозрюваних – громадян Російської Федерації - затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчими Вишгородського відділу поліції відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) та ст.118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) ККУ.