Йдеться про велике сюжетне доповнення рівня "Кам'яні серця" або "Кров і вино".

Аналітик компанії Noble Securities Матеуш Хжановський, відомий зв'язками в польській ігровій індустрії, опублікував графік релізів майбутніх проєктів CD Projekt RED, включно з оточеним чутками новим сюжетним доповненням для "Відьмака 3".

У звіті йдеться про те, що третє велике доповнення для Wild Hunt вийде в травні 2026-го року, розійдеться накладом в 11 мільйонів копій і стане частиною маркетингового розгону перед релізом The Witcher 4. Над проєктом працює студія Fool's Theory, відповідальна за ремейк першого "Відьмака", вартість DLC складе $30.

Що стосується Witcher 1 Remake, який анонсували ще 2022 року, то він зараз не в активній розробці. Команду Fool's Theory перекинули на підтримку The Witcher 4, який заплановано до релізу наприкінці 2027 року, через що аналітик прогнозує вихід ремейка "Відьмака" не раніше ніж у 2028 році.

Відео дня

У тому ж звіті йдеться про те, що Cyberpunk 2 затримається до 4-го кварталу 2030 року та нібито вийде до десятиріччя оригінальної Cyberpunk 2077 (10 грудня 2020 року), а загадкову Hadar (перша повністю оригінальна IP від CD Projekt RED) варто чекати у 2032-му.

Крім того, у розробці перебуває Sirius – це нелінійний мережевий екшен у всесвіті "Відьмака" від студії The Molasses Flood, яку CDPR купила у квітні. Його прем'єра очікується не раніше 2028 року, а геймплей нагадуватиме The Division від Ubisoft, але зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень.

Нагадаємо, 2026 року відбудеться реліз The Blood of Dawnwalker, дебютної гри студії Rebel Wolves, до якої ввійшли деякі ключові творці "Відьмак 3" і Cyberpunk 2077,

Раніше цього року CD Projekt анонсувала продовження аніме за Cyberpunk 2077. Новий сезон стане повністю самостійною історією, без зв'язків із подіями першого.

Вас також можуть зацікавити новини: