Масштабна пожежа в Одесі: згоріли 15 дач (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Одеській області, о 4:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що сталася пожежа на причалі №133 товариства рибалок-любителів «Зелений мис» на вул. Дача Ковалевського.

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До місця виклику о 4:40 прибули перші два пожежно-рятувальних відділення. На момент прибуття підрозділів вогнем були охоплені 15 дачних будинків різної поверховості на загальній площі близько 1 тис. кв. м.

«Існувала загроза швидкого поширення вогню і вибухів газових балонів. За підвищеним номером виклику до місця попрямували додаткові відділення», - розповіли в главку.

Були створені дві бойові дільниці з гасіння пожежі і захисту сусідніх будинків. Гасіння пожежі ускладнювалося щільністю забудови, наявністю легкозаймистих дерев'яних і металопластикових матеріалів, відсутністю під'їздів до моря для забору води. Підвезення води до місця пожежі здійснювалося пожежними автоцистернами, також організували подачу води з Чорного моря за допомогою мотопомпи.

Відзначається, що о 7:00 пожежа була локалізована і о 7:30 ліквідована. У результаті вогнем знищено 15 дачних будинків і пошкоджено майно, розміщене на території причалу № 133. Під час самостійного гасіння вогню отримав опіки рук власник одного з дачних будинків.

До ліквідації пожежі підрозділи залучалися за підвищеним номером виклику «Пожежа РАНГ-2» у складі 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу.