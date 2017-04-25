У Харкові нетверезий поліцейський відкрив стрілянину

Увечері 24 квітня на вулиці Гвардійців Широнінців стався конфлікт між нетверезим правоохоронцем і трьома чоловіками, в ході якого 36-річний капітан поліції вистрілив з травматичного пістолета в землю. За попередньою інформацією, причиною сварки могла стати образа дружини патрульного.

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Поліцейський вже не перший раз стає учасником скандальних ситуацій, пише NewsRoom з посиланням на слова очевидців.

За словами свідків, сильно захмелілий харків'янин підійшов до компанії чоловіків, що грали в доміно, і почав висловлювати їм претензії. В ході суперечки правоохоронець дістав пістолет і кілька разів наводив його на відпочиваючих. Після цього частина гравців і їх друзів залишила майданчик, а сам хуліган заспокоївся і відійшов. Однак незабаром залишилися чоловіки почули постріл.

"Хлопці забрали у нього пістолет і звернулися в поліцію. Приїхали три машини копів, потім "дев'ятка" зі слідчими і безпосередній начальник цього поліцейського. У нас всіх взяли свідчення, а його повели. Але найстрашніше не в тому, що він творив, а в тому, що там в 10-15 метрах розташований дитячий майданчик, де грали мами з дітьми. Потім, коли конфлікт розвивався, багато матусь забрали дітей і пішли", - розповів харків'янин Костянтин.

При цьому, зазначають місцеві мешканці, раніше співробітник поліції вже вів себе неадекватно.

"12 квітня ми з другом зустріли його в під'їзді. Він був під градусом, погрожував дістати зброю, кричав нам "руки за голову", "обличчям до стіни". Ми вирішили не гарячкувати, а вранці подумали, що вже пізно скаржитися. Зараз шкодую, що не повідомили відразу, виходить, що другий раз стали свідками такої ситуації з поліцейським", - поділився один із сусідів патрульного.

У самій патрульної поліції інформацію про скарги на їх співробітника спростовують.

"Раніше скарг на нього не надходило, однак більш точну інформацію можна буде отримати у відділі моніторингу, після офіційного запиту", - розповіли в прес-службі поліції Глава патрульної поліції Харкова Вадим Лісничук від коментарів відмовився.