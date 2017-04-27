На Вінниччині рятувальники другу добу шукають чоловіка під завалами штольні

На Вінниччині за межами села Гарячківки Крижопільського району під час самовільного проникнення в штольню закритого кар’єру з видобутку блоків вапнякової породи під завал потрапив чоловік, якого рятувальники шукають другу добу.

Як повідомили УНІАН в уравлінні ДСНС України у Вінницькій області, повідомлення про обвал штольні надійшло до рятувальної служби 26 квітня о 15:10.

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За попередньою інформацією, у штольні даного кар’єру група з трьох осіб займалась вирощуванням грибів у мішках та несанкціонованим видобутком вапнякових блоків. У результаті самовільного видобутку на відстані 420 метрів у глиб штольні, стався обвал породи між верхнім та нижнім ярусом, загальною вагою близько 30 тонн. Під завалом опинився 50-річний чоловік та каменерізна машина з видобування вапнякових блоків. Двоє інших осіб встигли відбігти від місця обвалу. На іншій частині породи між ярусами утворилися тріщини на площі близько 100-150 кв. м та утворилася загроза подальшого обвалу.

На місце події було направлено відділення 20-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Крижопіль, рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та мобільно-оперативну групу з 17 чоловік та 4 одиниці техніки ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Через загрозу повторного обвалу породи, аварійно-рятувальні роботи було припинено.

27 квітня о 00:40 до місця події прибуло перше відділення Криворіжського гірничо-рятувального загону із Кропивницького, а о 05:10 - друге відділення із Кривого Рогу у кількості 14 чоловік особового складу на двох одиницях спецтехніки.

Наразі роботи з пошуку чоловіка тривають.