Обвал гуртожитку в Чернігові: рятувальники розбирають завали (фото)

У Чернігові рятувальник розбирають завали гуртожитку, який обвалився вчора, 12 грудня, передає прес-служба ДСНС.

Завали розбирають також за допомогою техніки. Крім того розгорнуто пересувний пункт управління ДСНС в області.

«Аварійно-рятувальні роботи по розбиранню завалу продовжуються, всього розчищено та вивезено близько 430 метрів кубічних окремих елементів будівельних конструкцій. На місці події працює 8 вантажних самоскидів, 3 фронтальних навантажувачі», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЖиттю підлітка, якого дістали з-під завалів гуртожитку, нічого не загрожує - медики

Загалом працює 78 чоловік та 22 одиниці техніки, з яких від ДСНС - 34 чоловіка особового складу та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Чернігові 12 грудня о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.