Громадянин Великобританії намагався перевезти через український кордон корпус РПГ (фото)

Сьогодні вночі в пункті пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні, не допустили переміщення корпусу використаної реактивної протитанкової гранати РПГ-22.

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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Під час огляду автомобіля марки «Фіат» іспанської реєстрації, за кермом якого перебував 27-річний громадянин Великобританії, прикордонники виявили ряд предметів, заборонених до вільного переміщення через кордон. Спільна прикордонно-митна оглядова група у багажному відділенні автомобіля серед особистих речей знайшла ніж довжиною леза 15 см та корпус використаної реактивної протитанкової гранати РПГ-22.

За даним випадком було проінформовано співробітників Нацполіції України, які вилучили зазначені предмети.