У "Борисполі" затримали підозрювану у зв'язках із терористами росіянку

Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу «Оман(ОАЕ) - Київ» прикордонники затримали громадянку Росії, яка перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у причетності до терористичної організації.

Читайте такожУ Лондоні вимагають позбавити дружину Асада британського громадянства - ЗМІ

Як повідомляють у Державній прикордонній службі, 30-річна громадянка Російської Федерації розшукується в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу за статтею 205.5 частина 2 (організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації) Кримінального кодексу РФ та прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця.

Про цей інцидент повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві та СБУ. Жінці роз’яснили вимоги чинного законодавства України та вручили пам’ятку «Інформація для осіб, які на законних підставах прибули в Україну з метою визнаними бути біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні».

Наразі особу разом з дітьми передано співробітникам Національної поліції.