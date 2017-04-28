У Торецьку підліток на кладовищі вбив рідну тітку дерев’яним хрестом

У Торецьку Донецької області суд заарештував 16-річного підлітка, який на кладовищі вбив рідну тітку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 24 квітня близько 16.00 підліток, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов на кладовище, де перебувала його 61-річна тітка. Разом вони продовжили вживати алкоголь, однак через годину між ними виник конфлікт. Хлопець взяв дерев’яний хрест, що лежав поруч на землі, і завдав ним жінці близько 30 ударів по голові. В результаті отриманих травм потерпіла померла.

Підлітку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та за клопотанням прокуратури заарештовано на 60 діб. Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури триває.