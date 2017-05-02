У Святошинському районі Києва на території навчального закладу стався вибух

У Святошинському районі Києва, на проспекті Леся Курбаса, на території навчального закладу стався вибух, жертв чи потерпілих немає.

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook, про вибух учора ввечері поліцію повідомив перехожий.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, працівники патрульної поліції та співробітники Святошинського управління поліції.

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Правоохоронці вилучили залишки невстановленого предмета, які направлені на експертні дослідження, аби встановити, що саме вибухнуло. Осколками пошкоджена стіна будівлі.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення, розшукують свідків та очевидців.