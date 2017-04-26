У поліції розповіли подробиці стрілянини із пораненими в Києві

Інцидент стався на межі Подільського і Оболонського районів: виник конфлікт між двома компаніями.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик.

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків стояли на зупинці, ще четверо туди підійшли. Між ними виник конфлікт, у результаті якого почалася бійка. Один із двох дістав травматичну зброю і почав стріляти. Поранення отримали троє чоловіків. Стрілець втік із місця подіі.

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Зараз усі поранені перебувають у лікарні, ще двох учасників конфлікту доставили в Оболонське управління поліціі для надання пояснень. Правоохронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство - ред) Кримінального кодексу Украіни.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання стрілка. Поліція встановлює причини та обставини подіі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 25 квітня ввечері на перехресті вулиць Вишгородської та Білицької в Києві стався інцидент, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Унаслідок стрілянини було поранено трьох осіб, всі рани проникаючі. Підозрюваний зник в невідомому напрямку.