Німеччина передала Збройним силам України дві системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України, пише Corriere della Sera.

"З моменту нашої останньої зустрічі ми значно посилили ППО України, зокрема завдяки поставці двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим завдяки нашим норвезьким партнерам, а також поставці дев'ятої системи Iris-T", – заявив Пісторіус.

За його словами, наступного року Берлін передасть "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinder для посилення ППО України.

Крім того, він зазначив, що Німеччина виділила Україні додаткові 200 мільйонів доларів на закупівлю критично важливої зброї та боєприпасів з арсеналів США через механізм PURL НАТО.

Співпраця України і Німеччини в оборонній сфері

Як повідомляв УНІАН, українські дрони вперше будуть вироблятися у промислових масштабах в Європі. За це відповідатиме спільне німецько-українське оборонне підприємство "Quantum Frontline Industries".

Передбачається, що підприємство створить першу у Європі повністю автоматизовану промислову закордонну виробничу лінію безпілотників для Збройних сил України. У межах ініціативи "Будуй з Україною" воно масово вироблятиме багатоцільові безпілотні апарати, які довели свою ефективність на полі бою. Спершу ці дрони були розроблені компанією Frontline Robotics.

