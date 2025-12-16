Центри підготовки громадян: що Рада планує змінити у забезпеченні національного спротиву

Законопроєкт, зокрема, покликаний створити новий підхід у моделі базової загальновійськової підготовки для студентів.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроєкт №13347 проголосували 246 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його було розроблено з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву, формування у громадян України національно-патріотичної та оборонної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Зауважується, що законопроєкт покликаний замінити модель базової загальновійськової підготовки для студентів новим підходом, що інтегрується в освітній процес та охоплює всі рівні освіти. Йдеться про запровадження навчальної дисципліни "Основи національного спротиву", удосконалення викладання предмету "Захист України" та забезпечення практичної підготовки молоді до національного спротиву.

Так, у самому законопроєкті, зокрема, зазначається, що підготовка громадян України до національного спротиву проводиться в Центрах підготовки громадян до нацспротиву за програмами, розробленими Міністерством оборони України.

Для розміщення Центрів підготовки громадян до національного спротиву та їх філій в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць використовується інфраструктура органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інших установ та організацій.

Основою підготовки громадян України до національного спротиву є комплекс теоретичних і практичних заходів, спрямованих на формування необхідних знань, умінь і навичок виконання громадянами конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Базова військова підготовка: що відомо

Як повідомлялося, раніше Ольга Чабанюк, заступниця голови Профспілки працівників освіти й науки України зазначила, що програма базової загальновійськової підготовки поки є не зовсім ефективною. За її словами, насамперед це через те, що навчальні заклади "мали в авральному режимі підготувати інструкторів, матеріальну базу для проведення занять".

Крім того, зауважила вона, практичні заняття мають проводитися на базі навчальних центрів Збройних сил України, які зосереджені на підготовці мобілізованих, тому "може страждати якість занять із студентами".

