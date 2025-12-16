Вранці у вівторок, 16 грудня, літак Boeing 777 російської авіакомпанії Nordwind Airlines, який виконував плановий рейс з Москви на Кубу, перервав зліт через займання двигуна, повідомляє The Moscow Times.
За даними одного з Telegram-каналів, екіпаж перервав зліт в останній момент, вдавшись до екстреного гальмування. Літак зупинився в межах злітно-посадкової смуги. На борту в той момент перебували 432 пасажири та 21 член екіпажу. Ніхто з них не постраждав.
За словами очевидців, вони почули "сильний хлопок", а в правому двигуні виник "яскравий спалах". У пресслужбі Nordwind повідомили, що зліт було перервано через "технічну несправність".
Це вже другий з початку місяця інцидент із загорянням двигуна у літака російської авіакомпанії під час рейсу. Нагадаємо, 3 грудня запросив екстрену посадку Boeing 777 перевізника Red Wings, що прямував з Москви в Пхукет. На борту літака перебувало понад 400 пасажирів.
Криза авіаперевезень в Росії
Росіяни визнають, що кількість пасажирів та членів екіпажів, які гинуть під час експлуатації повітряних суден, збільшується. Також раніше стало відомо, що загальна кількість авіаційних пригод у минулому році зросла.
Однією з причин цього називають санкції, які призвели до погіршення технічного обслуговування літаків. Сьогодні Москва відрізана від імпорту нових крилатих машин, а також запчастин західного виробництва.
Росія хотіла організувати виробництво власних цивільних літаків, але ці плани де-факто зазнали фіаско. Раніше фахівці підрахували, що росіяни побудували у рази менше авіалайнерів, ніж планували.