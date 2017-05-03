На Львівщині залізничник загинув під колесами потяга

У райцентрі Городок Львівської області під колесами потяга загинув працівник залізниці. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні близько 3.30 40-річний складальник вагонів впав на колію, по якій рухався потяг. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Причини інциденту встановлюються, ведеться слідство.